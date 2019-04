Okoye silencia Andorra amb un triple sobre la botzina

Un triple sobre la botzina d'Okoye va donar la victòria al Tecnyconta Saragossa contra un MoraBanc Andorra que va arribar a guanyar de disset punts (97-99). Amb aquest resultat, el conjunt aragonès suma la quinzena victòria de la temporada i ja avantatja en dues el novè classificat, l'Iberostar Tenerife.

Els jugadors dirigits per Ibon Navarro van fer una millor sortida i van agafar vuit punts de marge al final del primer quart (22-14). En el segon la tònica va ser més o menys la mateixa i es va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb un resultat de 49-38.

En el tercer període la història no va canviar gaire i semblava que els locals tenien el partit ben encarat (73-60). Però en els deu dar-rers minuts tot va ser diferent. Els andorrans van arribar a guanyar per quinze punts, però els visitants no es van rendir en cap moment i, liderats per Seibutis, van tornar a entrar en el partit. Amb 97-96 i deu segons per jugar-se, Dylan Ennis va fallar dos tirs lliures, i en el darrer segon Okoye va silenciar Andorra.