De la pista sense cobrir del Pujolet al Complex Vell Congost

? Miquel Bataller Guitart, de pare mataroní i de mare manresana, s'ha dedicat a ser modelista de fosa però la seva passió ha estat el bàsquet des que a mitjan anys 60 va començar a jugar a bàsquet al Pujolet, al CE Manresa, en pista descoberta. Entrenava al primer equip i, després de la mili i un pas pel CB Castellet, va anar una llarga etapa a La Salle Manresa, on va jugar fins al 1977. Al club lasalià va encetar la seva feina com a entrenador o coordinador, que encara li dura i que l'ha fet passar pel júnior del CB Manresa, el Súria, el primer equip del Bàsquet Manresa, altre cop el Súria i La Salle, el CB Navàs, el CB Artés, el CB Solsona, de nou per La Salle i el Súria, l'Òdena, i ara al Bàsquet Manresa de base.