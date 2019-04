Per pujar caldrà ser dels primers a la Lliga Nacional

? El Gimnàstic de Manresa juvenil vol tornar a pujar al cim més alt. Amb el record de la temporada 2016-2017, aleshores sota les ordres de l'entrenador Carlos López, el conjunt manresà va disputar una temporada rodona i va aconseguir l'èxit esportiu més gran: la Divisió d'Honor. Aquella campanya, l'objectiu de salvar la categoria es va anar assolint ben d'hora. L'equip bagenc va anar encadenant victòries amb empats i la primera derrota va tardar onze jornades en arribar; va ser al camp del Lleida Esportiu (2-0), la bèstia negre dels manresans. No va ser fins a la penúltima jornada i jugant com a local davant del Gimnàstic de Tar-ragona (2-1) que l'equip bagenc va assolir l'ascens matemàtic. Aquell any, el Gimnàstic juvenil va finalitzar la lliga en quarta posició, amb 62 punts, darrere del Barça B, el Cornellà B i el Lleida Esportiu. L'actual president escapulat, Darío Riera, es mostra convençut de tornar l'equip al cim més alt i de poder repetir la gesta: «Estem montant l'equip exclusivament per a la Divisió d'Honor, és la garantia que ens farà pujar un altre cop».