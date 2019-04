La 7a Cursa Solidària del Nat's espera reunir dos cents corredors

Aquest proper diumenge se celebra la 7a Cursa Solidària del Nat's, amb sortida i arribada a les instal·lacions d'aquest complex esportiu de Sant Fruitós de Bages. Com en les anteriors edicions, engunay hi ha la finalitat de donar les inscripcions i totes les aportacions voluntàries que es vulguin afegir per a la modernització de l'àrea de pediatria de la Fundació Althaia, recursos per posar al dia l'atenció a la infància i l'adolescència.

Es poden escollir dos recorreguts, un de 6 km i un altre d'11 km, ambós per terrenys de muntanya. La sortida serà a les 9,30 hores i l'organització espera que hi hagi al voltant de dos cents participants. El preu de la inscripció, fins el dijous, és de 8 euros per als socis del Nat's i de 10 per als no socis. A partir de divendres i el mateix dia de la prova el preu és unificat a 12 euros, Les inscripcions es poden formalitzar a Runedia i més directament a cursanats.blogspot.com