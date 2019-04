El Baxi domina l'ACB sense els cinc grans

La sisena posició que ocupa al final de la 28a jornada de la lliga Endesa un Baxi Manresa que va fer un pas de gegant per entrar als play-off pel títol a Las Palmas, se l'ha guanyat per mèrits propis. I és que des de la jornada 6 el Baxi no ha sortit dels vuit primers i només la classificació com a amfitrió que van regalar a l'Estudiantes va ser el que va privar-lo de ser a la Copa del Rei, premi que esportivament s'havia guanyat. Per poder ser als play-off, el Manresa suma fins ara 16 victòries (9 a la primera volta), les tres últimes de forma seguida, la seva millor ratxa del curs. I hi ha una dada que demostra de forma clara la seva fiabilitat davant rivals del seu nivell o que estan darrere seu a la classificació.

Dels 16 triomfs que té el Baxi, 15 han estat en la franja d'equips que es troben actualment entre el setè i el divuitè llocs. Només un, la victòria al pavelló manresà contra el València Basket, ha estat davant els cinc primers, els clubs que són més grans i poderosos. És a dir, els tres fixos a l'Eurolliga (el Barça, el Madrid i el Baskonia), el campió de l'Eurocup (el València, que s'ha guanyat plaça d'Eurolliga) i qui ha estat semifinalista a l'Eurocup (un Unicaja que està acostumat a ser en la lluita per tots els títols). Quan li queda encara visitar el pavelló del Kirolbet Baskonia, el Manresa només ha guanyat un dels seus deu enfrontaments directes amb els grans, l'11% d'efectiviat.



Líder en el tots contra tots

Si mirem només els resultats tant del Baxi com de tota la resta dels dotze equips que té per sota en la classificació, el Manresa seria un líder destacat, sense discusió. En el cas del conjunt de Peñarroya,ha guanyat 15 partits dels 19 que l'han enfrontat des de l'inici de la lliga amb aquests clubs, el 79% de resultats positius. Li queden per jugar cinc contra ells: a casa amb l'UCAM Múrcia, el MoraBanc i el Fuenlabrada; a fora, a les pistes del Joventut i del Tecnyconta, aquest en l'última jornada.

Si el Manresa té 15 triomfs sense comptar els potents cinc primers de la lliga, tant el Tecnyconta com el Joventut en sumen 13. L'equip aragonès ha estat capaç de batre el Bakonia i l'Unicaja. La Penya va vèncer també els malaguenys i el València Basket.

L'Iberostar Tenerife, ara el novè i a les portes de play-off, s'ha quedat amb 13 victòries, a tres del Baxi, de les quals 9 han estat amb rivals entre el sisè i el divuitè. En canvi ha vençut el València, el Baskonia, l'Unicaja i el Barça; tan sols se li ha escapat viu el Madrid.

L'Andorra, desè també amb 13 victòries, ha guanyat 11 partits contra adversaris per sota dels cinc primers llocs, i va donar la campanada a la pista del Reial Madrid i derrotant el Baskonia al Pavelló del Govern.

El San Pablo Burgos, igualment amb 13 partits guanyats al sarró i que fa poques setmanes va sortir vencedor del Congost, va tombar a casa dos dels grans (el Baskonia i l'Unicaja) i els 11 triomfs restants han estat amb adversaris del sisè lloc cap avall.



Xifres similars a casa i a fora

Les victòries del Baxi Manresa, si excloem els cinc capdavanters, es reparteixen de forma equitativa entre les consumades al Congost i a fora. La particularitat que tenia el calendari manresà, aquesta temporada, va contribuir que els partits guanyats a desplaçaments fossin més a la primera volta. En canvi, és a casa on més s'ha pogut sumar en la segona.

Dels 10 partits a les pistes dels equips que no es troben entre els cinc primers, el Baxi n'ha pogut guanyar 8: 6 a la primera volta i 2 més a la segona (Lugo i Las Palmas). Pel que fa al Congost, el balanç és de 7-2: 3 fins a la dissetena jornada i 4 més a la segona volta. Contra l'UCAM és prioritari no abaixar la guàrdia.