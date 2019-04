El duatló escolar d'Avinyó va ser una festa esportiva en totes les categories

arxiu particular

Una imatge d'una de les proves del duatló escolar avinyonenc arxiu particular

Avinyó va celebrar, amb la coordinació del Consell Esportiu del Bages i amb el suport per part de l'Ajuntament local, el duatló escolar. En total hi va haver deu curses, des de la dels petits de prebenjamí fins a les grans del grup de cadets, i amb la participació, en tots els casos, tant de nois com de noies.

En prebenjamins, es van imposar Joel Torres (escola Sant Vicenç, amb 9'18'') i Xènia Alberch (Mn. Gibert, 10'24''). En benjamins, els vencedors van ser Jan Padrós (ZER El Moianès Ponent, 7'51'') i Ona Gros (escola Josep Orriols i Roca, 8'58''). En la categoria d'alevins, Àxel Morales (Pla del Puig, 11'58'') i Aina Gost (escola Barnola, 14'15''). En infantils, primers llocs per a Pau Guiteras (CN Minorisa, 17'20'') i de Marina Anguera (Triatló Ateneu, 22'22''). Finament, els primers llocs de cadets van ser de Jordi Pradell (Triatló les Bases, 17'42'') i de Lídia Rovira (Triatló Ateneu, 21'01'').