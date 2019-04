Dues medalles d'or de Llorens a l'estatal i bitllet per al Mundial

ARXIu PARTICULAR

Pau Llorens (esquerra) va obtenir grans resultats a Llanes

Es van celebrar, durant el darrer cap de setmana, els estatals de curses d'orientació a Astúries, amb uns magnífics resultats per a Pau Llorens, intregrant del Club d'Orientació del Berguedà, el qual va aconseguir dues medalles d'or i la classificació directa per poder participar en el proper Mundial de l'especialitat. Les victòries per part de Llorens van ser a les dues proves en les quals tenia previst competir, la de relleus (formant part de la selecció de Catalunya) i la de mitja distància.

En la primera jornada, que va ser la de divendres, la programació del campionat marcava la cursa de relleus clàssics. Pau Llorens va ser a la línia de sortida juntament amb la resta de compenays que integraven el primer equip català, que eren Marc Serrallonga (del GO-Extrem) i Biel Ràfols (COC, i també es soci del COB). Van ser els grans dominadors a la prova i van aconseguir la victòria.

També cal destacar les primera i segona posició aconseguides pels equips catalans femenins i la tercera posició del segon equip masculí, en un campionat que es va celebrar al terme municipal de Llanes i sota l'organització del Club La Brújula. Diumenge era el torn de la prova de mitja distància, en què Llorens va ser el protagonista en fer tota una exhibició. Va ensenyar la seva progressió i el bon estat de forma, en imposar-se amb autoritat sobre grans corredors de la selecció espanyola. Amb aquests resultats, Llorens es classifica per al Mundial de mitja distància de l'agost a Noruega.