In Time, nou patrocinador tècnic del Manresa Futbol Sala

La firma sabadellenca In Time Sublimación SL serà el nou patrocinador tècnic del Manresa Futbol Sala. L'acord s'ha signat per a quatre temporades entre el vicepresident del club manresà Francesc Mañosa i la gerent de la firma, Maite Galofrè. Aquesta empresa catalana va néixer al 2017 i els seus integrants tenen una llarga experiència en el mon tèxtil. A més aporten creativitat, innovació tecnològica i disseny personalitzat.

La firma es vol introduir cada vagada més dins el món de l'esport i ha considerat d'interès començar en l'apartat del futbol sala i més concretament al club manresà. In Time s'encarregarà de facilitar el material esportiu al club pel que fa al tema tèxtil. Des de la temporada 1992-93, el Manresa FS ha estat vestit per la firma Elements, el que suposen més de 25 anys amb aquesta firma de forma ininterrompuda. In Time ja ha començat a preparar el disseny de la samarreta commemorativa dels 40 anys del Manresa Futbol Sala que se celebraraà d'aqu a pocs dies.