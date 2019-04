L'Alabès confirma que Abelardo no seguirà poques hores abans de jugar contra el Barça

Abelardo Fernández no continuarà la temporada vinent com a tècnic del Deportivo Alabès segons ha confirmat aquesta nit a Onda Cero el màxim accionista de l'entitat vitoriana, Josean Querejeta, que també és el màxim responsable del Kirolbet Baskonia, l'equip de bàsquet de la ciutat. Poques hores abans de rebre el Barça a Mendizorrotza, aquesta nit a les 21,30 hores, Querejeta ha assegurat que les converses amb el Pitu Abelardo es van trencar per les elevades pretensions econòmiques de l'entrenador asturià: "demanava més del doble del que guanya".

La notícia va ser avançada per l'edició digitial del diari Noticias de Álava i Querejeta va culpar a l'entorn d'Abelardo de la filtració: "només ho sabíem ell, el seu representant, el nostre director esportiu i jo". Amb aspiracions d'entrar a competicions europees durant tota la temporada, l'Alabès es troba ara amb vuitena posició, amb 46 punts, a sis punts dels llocs d'Europa League i a vuit de Champions. Querejeta ha apuntat que "la segona volta de l'equip no ha estat gens bona. Teníem il·lusió per aconseguir una plaça europea. Encara és possible però amb la marxa actual de l'equip sembla més difícil". El favorit per ocupar la plaça d'Ableardo en la propera temporada a l'Alabès és Ander Garitano, exentrenador del Leganés i la Reial Societat, però Querejeta ha afirmat que no han parlat encara amb cap candidat.