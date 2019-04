Valverde: «Encara podem guanyar els tres títols o no guanyar-ne cap»

El tècnic barcelonista Ernesto Valverde, abans del partit d'avui al camp de l'Alabès (21.30 h), que pot deixar el seu equip a només un pas del títol de lliga, va admetre que «si t'emportes una lliga amb un final renyit o de sopresa sí que sembla que l'alegria que tens és més gran. Com més sobrat, pot semblar que el triomf final sigui més previsible». Però Valverde va advertir que «tenim possibilitats de guanyar tres títols, però també podem no guanyar-ne cap. Tots els partits compten, esperarem fins al final». Si el Barça suma una victòria i l'Atlètic perd demà amb el València al Wanda, els catalans ja seran campions. Si no, l'equip blaugrana haurà d'esperar fins al proper dissabte i batre el Llevant al Camp Nou (20.45 h), si abans els matalassers no han punxat amb el Valladolid.

L'única baixa important en la convocatòria per al partit d'avui amb l'Alabès és la del croat Ivan Rakitic, a qui se li ha donat descans. Qui entra a la llitsa és el belga Vermaelen, que ha rebut l'alta.

Valverde va comentar que «tots voldríem tancar al més aviat possible la lliga, però cal veure si en serem capaços o no, aquest partit arriba molt seguit després del que vam jugar amb la Reial Societat. Però estem tranquils, vius en tots els fronts, i això sempre anima». En ser preguntat sobre Démbéle, l'entrenador va manifestar que el francès «no es troba ara exactament igual que abans de la lesió, han de passar uns quants partits per recuperar el seu nivell». De l'Alabès, el rival d'avui, Valverde va recordar que és un equip que, en els darrers temps, al Barça li costa derrotar. «És cert que ara no està en una ratxa positiva, però a escala més global estan completant una gran temporada. Ells estan en una posició privilegiada».



Valladolid-Girona, dramàtic

A les 20.30 h, el Girona d'Eusebio té avui una finalíssima en la lluita per aconseguir la permanència. El Valladolid (32 punts) el rep i si els gironins (34) perden es podrien veure ja en zona de descens. Han anat caient durant el trancurs de les últimes setmanes amb rivals directes (l'Espanyol, el Vila-real i el Celta) i el panorama s'ha anat enfosquint. En les dues temporades a Primera, el Girona mai ha estat en places de descens.

La ratxa negativa de l'equip de Montilivi, on no guanya des del mes d'octubre, és de cinc derrotes seguides. No ha guanyat en cap de les sis visites anteriors al camp de Zorrilla, però com a visitant és on el Girona ha donat la seva versió més positiva aquesta temporada.