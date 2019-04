El Barça deixa la lliga a punt de caramel

El Barça va fer la seva part, no va fallar a Vitòria. Hores després que es fés públic que Abelardo no continuarà la temporada vinent a la banqueta de l'Alabès, els homes de Valvedre van ser pràctics amb un 0-2 aconseguit a la segona part, abans de l'aparició al terreny de joc de Messi, i avui mateix poden ser campions si l'Atlètic perd amb el seu partit contra un València que no és un adversari de poca consideració.

El partit a Mendizorrotza no va ser per recordar. La primera part va ser de poca qualitat i el domini infructuós del Barça amb actors com Coutinho i Démbéle que van maldar per ser protagonistes i no van passar de discrets. Al segon temps, el que va marcar i va poder arrodonir una actuació personal prou meritòria va ser Aleñá que va marcar un 0-1 vital per decantar un partit embussat.



Primera part sense punteria



Valverde va apostar per la rotació i mig equip titular no va sortir en l'onze que va posar damunt de la gespa de Mendizorrotza. Absent Rakitic, que s'havia quedat fora de la convocatòria i descansant a la seva llar barcelonina, tampoc no van ser escollits per iniciar el joc Lenglet, Jordi Alba, Arthur ni, és clar, Messi.

Els camins que obre l'argentí i la seva inspiració es van trobar a faltar en els primers 45 minuts, tot i els intents de Coutinho, que va mirar d'assumir els galons. Amb poca fortuna i encert. En el minut cinc, el Barça ja va tenir una doble i claríssima ocasió quan Suárez es va quedar sol davant Pacheco i el porter li va rebutjar la rematada; el brasiler, que seguia la jugada, no va poder transformar en gol el que era una clara oportunitat.

Amb Sergi Roberto molt actiu per la banda dreta, la possessió de l'equip blaugrana era asfixiant i va ser Luis Suárez qui va tenir, altra vegada, les aproximacions de més claredat cap a la porteria local. Per la seva banda, l'Alabès només va donar algun símptoma de perill en accions de pilotes a l'olla com una rematada de cap a càrrec de Rodrigo Ely, al minut 40, que es va perdre per damunt del travesser de Ter Stegen. Umtiti, que anit va ocupar el lloc de Lenglet, no es va mostrar en la seva millor forma però no va passar per problemes en un partit sense gaire exigències per part dels davanters vitorians, poc incisius.



Aleñá obre l'aixeta



El Barça necessitava guanyar per no allargar més l'espera pel títol de lliga, que es vol aconseguir aquesta mateixa setmana, abans de jugar l'anada de la Champions amb el Liverpool. Per això, Messi va començar a escalfar a l'inici de la segona part per si feia falta la seva participació per desencallar i trencar el partit davant un rival que es mostrava inferior. Però no va fer falta; quan va sortir el matx ja estava decidit i no va haver de ser qui desanivellés.

Valverde va canviar els laterals de banda i l'Alabès semblava que sortia més valent i buscant un joc de més profunditat. L'intercanvi de propostes va durar poc, perquè en el minut 54 els blaugrana van saber culminar una de les moltes combinacions amb un bon xut d'Aleñá, arranat al pal, al qual no va tenir resposta Pacheco.

Era el cop que feia falta perquè el 0-2 no va tardar massa en pujar al marcador. Una jugada que va començar amb un gol anul·lat per fora de joc a Piqué es convertia en penal, gràcies al VAR, per una mà prèvia de Pina. Luis Suárez va ser l'encarregat de saber transformar aquesta pena màxima que només va arribar sis minuts després de la diana d'Aleñá.

Amb mitja hora al davant, hi va haver temps per a una estona de Leo Messi, que va entrar a jugar per un Démbéle poc afortunat en les seves accions d'un contra un. L'estrella va tenir l'opció de fer el tercer però entre el pal i Pacheco van evitar-ho. Jordi Alba va entrar per Semedo, que va jugar anit un partit acceptable, i en la recta final va ser Arthur qui va suplir Aleñá que es va endur una ovació molt merescuda.