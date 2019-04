Comencen les obres d'instal·lació de gespa al camp de futbol de la Pirinaica

Avui dimecres, 24 d'abril, han començat les obres d'instal·lació de la gespa de l'estadi de la Pirinaica, al barri manresà de Mion-Puigberenguer. Després de diversos problemes amb la contractació de les obres, finalment les dues fases dels treballs previstos en el projecte es podran dur a terme una rere l'altra. La primera fase anirà a càr rec del Grupo Mas Constructors, empresa guanyadora del nou procés de licitació.

La primera fase ascendeix a en 202.597,28 euros i fa referència a la remodelació i preparació del camp. La segona fase, que fa referència a la gespa artificial i altres elements auxiliars del camp, té un import de 220.846,88 euros, i es durà a terme a continuació. La previsió és que la durada total de les dues fases sigui de quatre mesos, aproximadament, i els treballs estiguin finalitzats per començar la temporada 2019-2020, a final d'agost.

Per aquest motiu, el darrer tram d'aquesta temporada, els equips del FC Pirinaica hauran de canviar d'ubicació per dur a terme la seva activitat. Les categories inferiors (prebenjamins, benjamins i alevins), que juguen a futbol7, es quedaran a les instal·lacions actuals de la Pirinaica, concretament al camp annex situat a l'espai exterior del camp gran, i que ja es va adaptar per a aquest ús.

Pel que fa als equips de categories superiors, que juguen a futbol11 (infantil, cadet, juvenil i sènior), podran entrenar al camp de les Cots, una instal·lació que compartiran amb els equips que hi entrenen del CE Manresa. Els primers equips faran els partits a l'estadi municipal del Congost.



Dues fases per fer una reforma integral del camp



L'actuació global al camp de la Pirinaica es divideix en dues fases:

Un primer projecte d'obra civil i subministrament de material esportiu, que inclou els treballs previs d'adequació del terreny sobre el qual s'actuarà (6.938 m2), la instal·lació de la xarxa de sanejament i xarxa de reg, els treballs de pavimentació amb formigó del perímetre que envolta el terreny de joc, l'estabilització dels talussos, recorreguts d'espectadors i zones de pas, el subministrament de tres jocs de porteries de futbol (una porteria fixa de futbol 11 i dos jocs de porteries abatibles de futbol 7), dues banquetes de jugadors per a 10 places, un joc d'ancoratges de porteries de rugbi i quatre xarxes parapilotes. És el que ara comença i anirà a càrrec de Grup Mas.

I un segon projecte de subministrament per un sistema de rènting de gairebé 6.000 m2 (5.990 m2) de gespa artificial especialment dissenyada per a la pràctica de futbol, tot i que també permetrà la pràctica d'altres modalitats esportives com ara el rugbi, equipament de la xarxa de reg (aspersors, electrovàlvules, quadre de comandament i bombes de reg) i una pèrgola per a la zona de bar.

Amb aquesta actuació la ciutat de Manresa disposarà de dos camps municipals de gespa artificial (Estadi de Futbol del Congost i el camp de futbol Mion-Puigberenguer), i tres si es té en compte el camp del Gimnàstic Park, que és de propietat privada. L'objectiu de la regidoria d'Esports per els propers anys serà continuar desplegant la gespa artificial als diferents barris de la ciutat, en primer lloc elaborant els projectes, i sempre atenent a criteris de rendibilitat social i esportiva, equilibri territorial i proximitat de centres escolars per establir l'ordre de prioritats.

Amb aquest projecte, l'Ajuntament fa una aposta més per l'esport com a eina d'inclusió social a través de les instal·lacions municipals. En aquest sentit, destaca la tasca d'inclusió que realitzen els diversos clubs de futbol de la ciutat, molts dels quals vinculats a dinàmiques veïnals. En aquest cas concret, s'ha de destacar la feina del FC Pirinaica, actualment amb 260 jugadors de futbol distribuïts en 19 equips de futbol, molts dels quals amb beca esportiva, que juguen en diferents lligues de competició federada i escolar, consolidant tota la línia de formació.