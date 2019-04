El Girona cau a Valladolid i s'acosta més a l'abisme del descens a Segona

Un gol de Michel Herrero, que va arribar a la segona part (minut 67) va consumar la nova derrota del Girona, la sisena seguida, i en aquest cas davant un rival que era molt directe, el Valladolid.

Els jugadors d'Eusebio no van poder superar la prova de foc que tenien al José Zorrilla, on els locals van aconseguir un triomf que els fa sortir de zona de descens; amb els tres punts aconseguits ahir els castellans es posen amb 35 punts. El Girona en té 34 i no està ja en els llocs de descens pels pèls. Per ara és el Llevant el tercer per la cua, amb els mateixos 34 punts que els de Montilivi però estan per sota per la diferència de gols. El Llevant rebrà el Betis, aquest dimecres, en un altre partit a vida o mort.

Els gironins no puntuen des de la seva victòria per 0-2 al camp del Leganés i la seva crisi els està fent caure cada vegada més avall en la classificació.

Per la seva banda, l'Osca es va imposar a l'Eibar per 2-0 i allarga una esperança de salvació que es manté utòpica. Els gols marcats per Enric Gallego (min 54) i Ávila (min 57) van suposar que ara els aragonesos siguin penúltims amb 29 punts, un més que el Rayo (30), que demà visitarà el Sevilla.