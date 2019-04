L'equip manresà TBellès serà a la Titan Desert d'enguany

La cursa de bicicleta de muntanya Titan Desert arriba a la 14a edició amb el nombre de participants més gran de la seva història, amb un total de 675 corredors que ha implicat que els organitzadors anunciïn que ja no vendran més places per garantitr el millor servei als ciclistes.

L'equip manresà TBellès Cannondale disposarà d'un total de set participants. Núria Picas, que debuta a la Titan Desert, serà una de les corredores manresanes de l'equip bagenc, junt amb Misha Sekulova i Mercè Pacios, totes dues amb més experiència en la cursa marroquina. Els participants masculins de la prova per part del TBellès seran Roberto Bou, Guillem Muñoz, Ramon Sagues i Joselu, tots amb recorregut dins la Titan Desert. Sagues va quedar segon en l'edició de la temporada passada i Bou va pujar al podi per segon any consecutiu, després de quedar segon l'any 2017. Aquesta temporada tornaran a intentar batre el gran rival, Josep Betalú, que ha guanyat la Titan Desert els darrers tres anys.

En total, el nombre de participants a la Titan Desert, que començarà aquest diumenge, ha incrementat un 10% respecte de les de l'edició passada. Juan Porcar, CEO de la cursa, assegura que els agradaria «poder acollir tot aquell que somia a viure l'experiència de la Titan Desert». Aquesta edició serà una de les més internacionals, amb participants de 21 nacionalitats diferents, i Espanya, França i Colòmbia són els tres països que més ciclistes aporten.

Un dels ciclistes més importants dels darrers temps a Catalunya, Joaquim Purito Rodríguez, serà un dels participants amb més renom de la competició marroquina però també hi seran altres ciclistes mediàtics com ara Sylvain Chavanel, Melcior Mauri, qui va guanyar la segona edició de la Titan Desert, l'any 2007, o Abraham Olano. Purito ha afirmat que té «ganes de conèixer el Marroc. Mai hi he estat i crec que serà una gran experiència perquè a més hi estaré competint».

La Titan Desert d'aquest any inclou un total de sis etapes, amb l'inici de la cursa a Merzouga i amb el ja mític final a Madrid. L'etapa més exigent serà de125 quilòmetres (M'ssici El Jorf).