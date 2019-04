El Reial Madrid venç a Atenes i es classifica per a la Final Four de l'Eurolliga

El Reial Madrid, vigent campió de l'Eurolliga, defensarà el títol en la Final Four de Vitòria després que ahir es classifiqués en aconseguir el 3-0 davant el Panathinaikos. Els de Pablo Laso es van imposar amb un Facundo Campazzo brillant en els darrers minuts després de tres quarts molt igualats. El Madrid és el primer equip que es classifica; ahir el Fenerbahçe va recuperar el factor pista en batre pel resultat de 57-66 el Zalgiris, a Kaunas, i ara els turcs, dirigits per Obradovic, tenen un 2-1 favorable i dijous es jugarà el quart partit.

Aquesta nit (21 hores), el Barça Lassa rep l'Anadolu Efes amb 1-1 en l'eliminatòria en un partit que pot ser transcendental per arribar a la Final Four. El mateix passa a un Baskonia que també vol fer valer el fet de jugar a casa per superar el CSKA de Moscou (20.30 h) amb un 1-1 en la sèrie.