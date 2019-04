Ricky Rubio salva els Utah Jazz de l'eliminació amb els Rockets

Els Utah Jazz van salvar el que era el primer match ball per quedar fora de les eliminatòries de l'Oest als play-off de la NBA gràcies al seu triomf per 107-91 amb els Houston Rockets. La sèrie, que ha de tornar a Texas, continua sota el comandament dels Rockets amb un ampli 3-1 al seu favor. Amb 18 punts i 11 assistències, el jugador català Ricky Rubio va ser un dels homes fonamentals per a l'equip dels Utah Jazz. L'ala Jae Crowder també va contribuir amb 23 punts a la victòria dels locals.

Chris Paul, autor de 23 punts, i James Harden (amb 30 i amb sis triples convertits) no van poder impedir la victòria dels Jazz.