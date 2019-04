El City derrota el United en el derbi i obté tres punts vitals de cara al títol

El Manchester City de Pep Guardiola va guanyar ahir a la nit per 0-2 a Old Trafford i va treure's de sobre la que, a priori, era la seva principal dificultat en els quatre partits que li faltaven per al final de la lliga. Amb el triomf d'ahir, el City és líder amb dos punts d'avantatge respecte del Liverpool quan encara falten tres partits per al final del campionat.

El duel d'ahir era esperat, però a l'hora de la veritat es va veure la diferència entre els dos conjunts. Tot i jugar a fora, el City no va patir i ja hauria merescut avançar-se amb rematades de Sterling i Agüero a la primera part. Va haver de ser a la segona quan Bernardo Silva, al minut 54, va avançar el seu equip i, dotze més tard, Sané sentenciava el duel. L'equip de Solskjaer, molt tocat, ja no va poder reaccionar.



Cop per a l'Arsenal

Per la seva banda, l'Arsenal va fracassar en la seva intenció de desbancar el Chelsea del quart lloc i va perdre de manera clara per 3-1 al camp dels Wolverhampton Wanderers. Ara queda a un punt dels seus veïns de Londres. Rúben Neves, Doherty i Diogo Jota van avançar els Wolves abans del descans, i el gol de Sokratis només va servir per salvar l'honor.