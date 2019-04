Comencen les obres al camp de futbol de la Pirinaica

Després de diversos problemes amb la contractació de les obres, ahir va començar la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol de la Pirinaica, situat al barri manresà de la Mion-Puigberenguer.

Finalment, les dues fases dels treballs previstos en el projecte es podran dur a terme una rere l'altra. La primera serà a càrrec de l'empresa Grup Mas Constructors, que va aconseguir el nou procés de licitació. Aquesta fase ascendrà a un total de 202.597,28 euros i servirà per a la remodelació i preparació del camp. La segona fase serà la implementació de la gespa artificial i d'altres elements auxiliars del camp. El cost serà de 220.846,88 euros. Es preveu que la duració de les dues fases sigui de quatre mesos, aproximadament, i que el el camp estigui preparat per a l'inici de la temporada 2019-2020, a final d'agost. Això suposa que els equips del FC Pirinaica hauran de canviar de camp en aquest tram final de temporada per entrenar i disputar els partits que li queden a casa. Les categories inferiors (prebenjamins, benjamins i alevins), que juguen a futbol 7, es quedaran a les instal·lacions actuals de la Pirinaica, concretament al camp annex situat a l'espai exterior del camp gran. Pel que fa els equips de categories superiors, que juguen a futbol 11 (infantil, cadet, juvenil i sènior), podran entrenar al camp de les Cots, que el compartiran amb els equips del CE Manresa que hi entrenen. Els primers equips faran els partits a l'estadi municipal del Congost.