Les errades en els cinc minuts finals costen el partit a la Penya

Un parcial de 16-5 a partir del minut 35 va possibilitar que l'Iberostar Tenerife aconseguís una victòria vital per continuar aspirant a jugar els play-off davant d'un Divina Seguros Joventut que es va refer d'uns tres primers quarts millorables però que no va poder rematar al final.

L'Iberostar no va iniciar bé el partit, amb moltes dificultats per anotar, però un bon segon període el va posar al davant en el marcador. Rodrigo San Miguel, tant en la seva defensa sobre Laprovittola, a qui va deixar en només deu punts, com en el seu atac, amb 22 anotacions, va ser un malson. Tot i això, la Penya va arribar amb avantatge a falta de cinc minuts per al final (61-62), però un seguit de males decisions i errades en atac, combinades amb l'encert d'homes com Beirán i Brussino, van permetre els illencs assolir deu punts de diferència (77-67) que ja van poder gestionar sense gaire problemes.