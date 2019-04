Fisher en podria tenir per sis setmanes i Sergi Garcia ja s'entrena al Congost

El base nord-americà Corey Fisher tindrà molt complicat acabar la temporada regular de la Lliga Endesa amb el Baxi Manresa i, fins i tot, jugar l'inici dels play-off, en cas de classificació bagenca. El club va informar ahir que el director de joc del Bronx s'estarà entre quatre i sis setmanes de baixa per culpa del trencament fibril·lar que es va fer al bíceps femoral de la cuixa dreta en el partit que el seu equip va guanyar a Las Palmas dissabte passat.

En cas que es confirmi el pronòstic més favorable, Fisher arribaria just per a l'últim partit de la fase regular, a la pista del Tecnyconta Saragossa. Si no, ja caldrà pensar en els play-off.

De moment, el jugador que ha arribat per substituir-lo, Sergi Garcia, va rebre ahir les primeres ordres de Joan Peñarroya en l'entrenament de la tarda amb l'equip manresà. Garcia, que no ha estat gaire utilitzat per Jaume Ponsarnau al València, podrà debutar diumenge en la visita de l'UCAM Múrcia al Congost i compartirà direcció de joc amb Iffe Lundberg i David Òrrit.



Dubtes amb Murphy

D'altra banda, el Baxi també va informar ahir que cal fer proves noves a l'ala pivot Erik Murphy per saber si té una fasciïtis plantar i quin tractament cal seguir amb ell. El finlandès ja va ser baixa per jugar a Gran Canària i no sembla gaire probable que pugui actuar en el partit de diumenge contra l'UCAM al Congost.