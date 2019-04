L'Atlètic es resisteix i evita que el Barça ja sigui campió

L'Atlètic de Madrid està disposat a forçar el Barça a guanyar el seu partit de dissabte a la nit per ser campió de lliga. Almenys, ahir no va deixar-se superar per un València en bon estat de forma, que lluita per entrar a la Lliga de Campions, i va obtenir una victòria que, a més d'ajornar la celebració blaugrana, manté a ratlla el Reial Madrid en la lluita per un segon lloc que classifica els matalassers per a la propera Supercopa.

El duel va estar marcat per la intensa pluja que va caure damunt del Wanda Metropolitano i que, lluny de deixar el camp pesat, va provocar que les accions fossin més ràpides. L'Atlètic, a més, es va avançar al minut 9 quan Juanfran va aprofundir per la dreta i va fer una bona centrada que Morata va rematar en posició acrobàtica.

El mateix exmadridista va marcar el segon, en un gol que va ser anul·lat per fora de joc clar. El València, de mica en mica, es va refer i va avisar mitjançant Guedes abans que Santi Mina assistís a Gameiro perquè el francès superés Oblak.





Correa decideix

La segona part va tornar a començar bé per als locals, ja que al minut 4, en un contraatac, Griezmann, de cap, va batre Neto en rematar una centrada de Lemar. El València va tornar a anar amunt en aquell moment i es va trobar un penal quan Saúl va desviar amb claredat amb el colze un xut de Soler des de fora de l'àrea. Dani Parejo va empatar amb solvència i semblava que tornava a obrir un període d'incertesa, però, poc després, dos suplents, Thomas Partey i Ángel Correa, van combinar per tal que l'argentí, amb un fort xut des de fora de l'àrea, superés Neto amb claredat. Sobrino va estar a punt de fer el 3-3 en una rematada de cap a l'últim minut, però va sortir massa desviada.

L'Atlètic rep dissabte el Valladolid abans que jugui el Barça. Si no guanya, permetrarà el títol als blaugrana abans que juguin.