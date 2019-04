L'Espanyol fa un pas enrere per ser a Europa amb un empat a casa

L'Espanyol va deixar-se ahir a casa dos punts que el deixen provisionalment a sis de la setena posició, que pot conduir a la propera Lliga de Campions en empatar a casa contra un Celta que ara és dos punts per damunt del Girona en la lluita per no baixar. A més, la victòria de l'Athletic Club de Bilbao a Leganés no va afavorir gens l'equip de Rubi.

La primera part va ser bona per als blanc-i-blaus, que es van avançar amb una rematada de Wu Lei, que va aprofitar un servei de Marc Roca. A la segona meitat, el partit semblava controlat, però una gran contra entre Iago Aspas i Maxi Gómez va ser finalitzada pel davanter uruguaià amb una rematada inapel·lable.