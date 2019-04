El Manresa FS mostra la samarreta del 40è Aniversari

La samarreta commemorativa del 40è Aniversari del Manresa Futbol Sala ja es pot veure i el club n'ha fet difusió, aquest dijous. L'estrena per part de la primera plantilla serà el proper dimecres, 1 de Maig, amb motiu del partit de lliga de la Segona Divisió B amb el Segorb, al pavelló del Pujolet. a partir de les 18 hores. Es podrà adquirir al preu de 20 euros.

S'han tingut en compte diferents connotacions, lligades a la història del club, per elaborar la samarret. Tindrà un caire de certa antiguitat amb un disseny amb el coll en punxa. En una màniga hi consta l'escut del Escodines, emblema de l´ inici del club . En l'altre, el segon i tercer escut representatiu de l'entitat, Escodines Savoy i Escodines Manresa. Aquests escuts van acompanyats dels colors inicials com ho va ser el blanc i blau, passant poc desprès al vermell i negre. Lògicament, la camiseta s'ha fet amb els colors actuals del club, els quals el Manresa Futbol Sala va incorporar l'any 1998 amb el clàssic vermell i blanc que distingeix a un gran nombre de clubs manresans.

Envoltant l'anagrama de l'emblema del 40è Aniversari, ubicat a la part frontal de la samarreta, hi ha els dos únics títols de lliga assolits pel club les temporades 1993-94 i 2017-18. El fet mes laboriós de la samarreta es que s'ha aconseguit que hi constin els noms de la totalitat de jugadors que han militat al primer equip durant quaranta anys, també els dels entrenadors i presidents. El proper dilluns dia 29 d'abril, es commemora el dia just del 40è Aniversari, data en que es va celebrar el primer partit de futbol sala. Va ser a la pista del col·legi Oms i de Prat de Manresa.