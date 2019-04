El novè s'apropa però el cinquè ja és aquí

Tots els partits compten en el tram final de la lliga Endesa, tant per dalt com per baix, i ahir se'n disputaven dos que podien aclarir una mica la situació del Baxi Manresa. El València-Unicaja, ajornat fa dues dates per la final europea de l'equip de Ponsarnau, havia de determinar si els manresans poden o no aspirar al cinquè lloc final. Per l'altra banda, l'Iberostar-Joventut podia deixar el tall del play-off a tres triomfs, tal com estava fins ara, o acostar-lo a dues, ja que els illencs són els que marquen aquesta zona. Al final, és cert que el Tenerife és més a prop, tot i que també cal comptar que el bàsquet-average és favorable a l'equip de Joan Peñarroya, però també que la Penya segueix a un partit de distància, amb la visita a l'Olímpic de Badalona encara per retre, i que l'Unicaja, el cinquè classificat, ja té els mateixos triomfs que els manresans, la qual cosa pot fer mirar cap amunt.

Així, l'equip de Casimiro manté el cinquè lloc per diferència de punts general i particular respecte del Baxi, però no es pot despistar, ja que sembla que la dinàmica de tots dos conjunts és oposada. Tot i les baixes i els problemes, els manresans encadenen un tres de tres i tenen un duel assequible diumenge a casa contra l'UCAM, malgrat que els murcians s'hi juguin la vida, i poden aspirar a assaltar aquesta situació, depenent del resultat de l'Unicaja-Burgos.

A sota, el Tenerife va salvar un partit complicat i és a una victòria del Joventut i del Tecnyconta, tot i que els aragonesos amb un duel menys disputat. En el tram final de temporada, en els cinc o sis partits que falten als implicats, hi ha enfrontaments directes que ho determinaran tot.