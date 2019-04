Paco Cachinero no serà el tècnic del Manresa FS la propera temporada

El tècnic de Montornès del Vallès Paco Cachinero no continuarà com a entrenador del primer equip del Manresa Futbol Sala. El tècnic va comunicar dimarts al vespre al president del club, Pere Joan Pusó, i al director esportiu del primer equip, Ángel Catalán, la seva decisió de deixar la banqueta del Manresa FS. Cachinero va argumentar que una millora del càrrec en la seva vessant professional l'impossibilita seguir entrenant el conjunt manresà o qualsevol altre club. Paco Cachinero va explicar ahir en el seu bloc personal que ha avançat la seva retirada com a entrenador. «Parlo d'avançar perquè ja tenia pensat retirar-me en un o dos anys», va afirmar el tècnic de Montornès del Vallès, qui va assegurar que la seva ment «començava a oferir-me que em relaxés». Cachinero exerceix d'entrenador de futbol sala des de l'any 1998 i actualment també era el president de l'Associació Nacional d'Entrenadors de Futbol Sala (ANEFS), càrrec que també abandonarà paulatinament. Abans de tornar a ser tècnic del Manresa FS, on ja havia estat entre el 2012 i el 2014, Cachinero entrenava el FS Pallejà, equip amb el qual va aconseguir l'ascens a Segona Divisió B.