El València apallissa un Unicaja que es posa a tret dels bagencs

El València Basket es va consolidar ahir a la nit en la quarta posició de la Lliga Endesa i va deixar en una mala situació un Unicaja que ja venia de perdre a Lugo. Els malaguenys queden amb setze victòries, les mateixes que el Baxi Manresa, tot i que encara són al davant dels bagencs per diferència de punts. De tota manera, la mala actuació de l'equip de Casimiro dona esperances als catalans d'atrapar-los en el cinquè lloc de la classificació.

Ahir no hi va haver color des del principi. Un València molt coral i amb la moral alta després del triomf en l'Eurocup ja va anar adquirint avantatge des del primer quart, amb els punts de la seva parella interior. El millor, però, va ser que no va aixecar el peu de l'accelerador en cap moment davant d'un adversari amb el qual queden comptes pendents d'altres temporades i va tancar una pallissa per recordar.