El Manresa FS presenta la samarreta commemorativa dels 40 anys del club

El primer equip del Manresa FS estrenarà el dimecres dia 1 de maig la samarreta commemorativa del 40è aniversari del club en el partit de lliga davant el CDFS Segorbe. La indumentària té un caire d'antiguitat amb un disseny amb el coll en punxa. En una màniga hi consta l'escut de l'Escodines, emblema d'inici del club. En l'altra, el segon i el tercer escuts representatius de l'entitat, Escodines Savoy i Escodines Manresa, tots ells acompanyats dels colors inicials, el blanc i el blau, passant poc després al negre. Però la samarreta s'ha fet amb el vermell i el blanc actuals, que distingeix un gran nombre de clubs manresans i que el Manresa FS va incorporar el 1998. Envoltant l'anagrama del 40 aniversari hi ha els dos únics títols del club (1993-94 i 2017-18). També hi ha els noms de tots els jugadors que han estat al primer equip, entrenadors i presidents.