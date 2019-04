Toni Bou finalitza el mundial d'X-Trial amb la prova d'Andorra

Aquest dissabte (18.00 hores) conclou la temporada del mundial de trial indoor amb la prova que es disputarà al Poliesportiu d'Andorra, que rebrà Toni Bou com a campió del món després de la seva victòria en la prova de Marsella. El pilot de Piera assegura que està «motivat per la darrera cursa del mundial» perquè vindran a veure'l tots els seus amics. Amb el triomf d'aquesta temporada, Bou acumula tretze títols mundials d'X-Trial, que, a més, són consecutius.

El seu màxim perseguidor, Adam Raga, també ja té assegurat el subcampionat, quart consecutiu, després d'obtenir el tercer lloc en la darrera prova disputada. Així doncs, només falta per definir el darrer esglaó del podi. Matemàticament aspiren a la tercera posició del Mundial els espanyols Jaime Busto, que es troba en el podi a la general actualment, i Jeroni Fajardo i el francès Benoit Bincaz, tot i que aquest últim necessitaria guanyar la prova d'Andorra i que Busto i Fajardo no aconseguissin ser entre els tres primers de la cursa. En canvi, entre els dos pilots espanyols només hi ha tres punts de distància (49 i 46 respectivament). El pilot basc repetiria aquesta tercera posició en la general després d'obtenir-la per primera vegada la temporada passada, en què va superar Benoit Bincaz en la prova final de Budapest.

Bou s'acomiadarà de la temporada de trial indoor disputant la darrera cursa del campionat, cosa que no va fer la temporada passada en no acudir a la cita de Budapest per una lesió que ja acumulava des de setmanes abans. Ara se centrarà en el Mundial de Trial, que començarà el proper 25 de maig amb la prova de Pietramurata (Itàlia). En aquest campionat només hi haurà una cursa a Espanya, la que es disputarà a la localitat de La Nucia (Alacant).