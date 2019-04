El Barça prepara la festa de la lliga amb la mirada fixada en la Champions

Tres escenaris poden aparèixer aquesta nit en el partit que enfrontarà el Barça i el Llevant al Camp Nou. El primer, el que espera més gent, és que el conjunt blaugrana, amb majoria de titulars a l'onze, derroti els valencians, actualment immersos en la lluita per la permanència, i uns minuts després rebin el títol de lliga de mans del president de la federació espanyola, Luis Rubiales; el segon, que l'Atlètic de Madrid perdi hores abans contra el Valladolid a casa i que l'entrenador del Barça, Ernesto Valverde, pugui reservar peces clau per jugar dimecres contra el Liverpool en les semifinals de la Lliga de Campions.

El tercer, en el qual no pensa ningú, és que el Llevant puntuï a Barcelona i aixafi la festa local. La realitat és que l'aficionat i la plantilla blaugrana ja no vol ajornar més la resolució del primer títol de la temporada, sense comptar la Supercopa d'Espanya, i tots volen veure el nou capità, Leo Messi, aixecar el trofeu poc abans de les onze de la nit.

Ahir, en la prèvia del partit, tot i la proximitat del duel contra els reds, Valverde va voler llançar el missatge que estan «absolutament centrats» en resoldre demà la lliga, un èxit que, segons ell, pot ser un estímul «molt poderós» de cara al duel continental.

Valverde va admetre que hi pot haver algunes rotacions, com les de dimarts a Vitòria, «però tenim quatre dies fins al partit contra el Liverpool i també sé que guanyar la lliga pot anar més enllà del cansament, per anar amb força a jugar aquell partit».

L'entrenador barcelonista no creu que l'Atlètic perdi abans contra el Valladolid. «Estem veient com es prenen aquests partits, ja que són uns grans competidors. Al final, vols guanyar com sigui, que ja és prou complicat per si mateix».



«El que marca la temporada»

Tal com havia fet dimecres el tècnic del Reial Madrid, Zinedine Zidane, en admetre que per a ell el títol de lliga és el més important, Valverde va afirmar que dona «molt valor» a aquest campionat, ja que la lliga és «la que marca la temporada». Això sí, va admetre que té el Liverpool al cap i «vas veient partits a mesura que passa la setmana, però vols aparcar-ho per la transcendència que volem donar al duel contra el Llevant, que ens agradaria que fos el punt culminant». Fins i tot va afegir que els jugadors «han de gaudir» de la situació. Valverde convocarà tothom, excepte el lesionat Rafinha.

El Llevant arriba al partit amb la moral alta després d'haver vençut dimecres el Betis per 4-0 i haver sortit del descens, ni que sigui només per tres punts. Paco López recupera Rochina, sancionat el darrer dia, però pot reservar Jason, Postigo, Luna o Roger Martí, a una targeta de la suspensió, de cara al decisiu partit que afrontarà la setmana que ve a casa contra el Rayo Vallecano.