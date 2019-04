El Berga cerca tres punts al camp del Joanenc per no veure's atrapat

Les jornades decisives ja arriben a totes les categories. És el cas del grup quart de la Segona Catalana, amb un CE Berga que es jugarà les garrofes en uns partits que determinaran si es manté a la zona alta o es veu atrapat per la colla de perseguidors que té darrere en aquest moment.

Amb 55 punts, el CE Berga és en segon lloc i visita aquesta tarda (18.15 hores) un FC Joanenc que és sisè amb 48 punts, i jugarà prou motivat per retallar diferències.

El líder del grup continua sent la Gramenet (56 punts), que juga a Caldes de Montbui (49) amb el sisè. Amb 52 punts, no gaire lluny del Berga, hi ha el CF Parets, el Ripollet i el Vic-Riuprimer.