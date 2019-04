El Catalana Occident cedeix amb el Barça, a Sant Fruitós

El Catalana Occident Manresa no va tenir cap possibilitat i va caure derrotat amb contundència davant el Barça en la primera semifinal del campionat de Catalunya júnior Preferent, que s'està disputant al pavelló de Sant Fruitós de Bages (85-43). Aquesta tarda, a partir de les 18 hores, els bagencs lluitaran pel tercer lloc, el darrer que dona accés a disputar l'estatal, davant l'Hospitalet, que va caure per la mínima davant el Joventut (54-53).

Els dos equips van sortir molt concentrats i forts en defensa. Els jugadors dirigits per Josep Riera van fer un bon inici, movent ràpid la pilota, i no van encaixar cap cistella en els primers quatre minuts. Però tot seguit es van començar a mostrar espessos, i els blaugrana ho van aprofitar per agafar deu punts de marge al final del primer quart (15-5). En el segon període els bagencs seguien defensant bé, i això els va permetre apropar-se a cinc punts gràcies, especialment, a l'encert des del tir lliure. Posteriorment el Barça va treure la seva millor versió i va arribar al descans amb un clar 38-23.

En la segona meitat els blaugrana van sortir endollats i van crear moltes dificultats al Catalana Occident, que al final del tercer quart ja no tenia cap possibilitat (59-34). Els darrers deu minuts van ser un pur tràmit, i els joves talents del Barça ho van aprofitar per lluir-se amb dues esmaixades.