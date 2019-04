El CN Manresa tornarà a la vida i la piscina serà batejada amb el nom de Manel Estiarte

En qüestió d'uns mesos, si totes les gestions culminen d'una forma que sigui favorable, tornarà a existir el Club Natació Manresa. El que des de l'any 2013 n'és el seu hereu, el CN Minorisa, i l'Ajuntament de la ciutat treballen per tal de recuperar el nom històric i per afegir un altre element per poder posar encara més en valor l'orgull esportiu del club i de tota la ciutat. Les piscines municipals de Manresa portaran el nom de Manel Estiarte i Duocastella, el sis vegades olímpic i campió del món. Des del club s'ha donat el vistiplau per tirar-ho endavant i Jordi Serracanta, regidor d'Esports, declara que «per fer-ho, cal que el compromís pugui ser traslladat i assolir adhesions en el teixit social i esportiu de la ciutat», El dimarts 11 de juny està previst que es faci la inauguració, a les piscines municipals, d'un espai museístic en el qual Estiarte tindrà un paper destacat, però no únic. Els olímpics del CN Manresa, al llarg de tota la seva història, hi tindran també el seu paper rellevant, i també tots els esportistes que han aconseguit ser internacionals en les seccions que ha tingut l'entitat.



El pas de CN Manresa a Minorisa va tenir un punt traumàtic. El 2012, l'Ajuntament va retirar la concessió de la gestió i explotació de les piscines municipals al club, que van passar a Aigües de Manresa. El deute, amb els impostos pendents i amb creditors, va provocar que el CN Manresa s'hagués de liquidar i es posés en marxa la creació del CN Minorisa. Passats 6 anys, legalment tot apunta que des del punt de vista mercantil i laboral és possible fer la recuperació del nom, i caldrà fer una activació en el registre de les entitats esportives de la Generalitat. Són un seguit de gestions que s'hauran de fer des del CN Minorisa, que aquest proper de mes de maig entrarà en un període electoral perquè finalitza l'etapa de l'actual junta. Des del 2013 els presidents han estat Francesc Valverde, Xavier Velasco, Toni Páez (d'una forma provisional) i l'actual, Lluís Lázaro, des de la primavera del 2015. En el CN Manresa, els darrers tres presidents de l'entitat van ser Jordi Codina, Francesc Barés i Javier Cifuentes.

El precedent d'Andreu Vivó



El novembre del 2016 s'inaugurava, al Complex del Vell Congost, l'Espai Andreu Vivó, un recull dels èxits i de la trajectòria del gimnasta olímpic. Es va obrir tres anys després de la mort de Vivó, i és que la normativa municipal impedia, fins ara, que cap persona en vida pogués ser objecte d'un honor com aquest o el que es vol fer a Manel Estiarte.



Però un canvi de normativa ara sí que ho fa possible, com detalla el regidor Serracanta: «Al ple de setembre del 2018 es va modificar el reglament d'honors i distincions de la ciutat. Es permetrà, de forma extraordinària i en casos estrictament justificats, com nosaltres creiem que és aquest cas, poder fer-ho en vida».