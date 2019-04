La Fundació Joviat rep l'Open Internacional d'Escacs Actiu

El proper dimecres, 1 de maig, se celebrarà l'Open Internacional d'Escacs Actius, que serà a càrrec de la Funació Joviat. Es tracta de la segona edició, i el torneig, que forma part del circuit català que coordina la Federació Catalana, es disputarà a l'Escola Joviat 1, a les seves instal·lacions del carrer de Folch i Torres, 5-13. Es preveu que hi participin al voltant d'un centenar d'escaquistes. El torneig s'enceta a les 10 del matí i, fins al migdia, es faran cinc rondes. Les quatre últimes es disputaran a partir de les 16 hores.

El coordinador d'esports de la Joviat, Jaume Sensat, ha valorat que l'activitat i promoció que es viu dels escacs «neix a l'escola, és una activitat lectiva, és una de les assignatures que tenim a quart de Primària». Jordi Magem, director esportiu de la federació, a més de gran mestre i excampió estatal, va destacar que «la Joviat pugui tenir un torneig dins el circuit català; la feina que fa en la promoció dels escacs és molt útil i transversal. Per a mi, com a manresà, és tot un orgull que el torneig pugui tirar endavant». Jordi Serracanta, com a regidor d'Esports, va agrair molt «l'aposta de la Joviat pels escacs, i esperem que l'open es consolidi amb més edicions».

Entre els participants hi ha els grans mestres Karen Movsziszian, i Josep Oms, i els mestres Fernando Valenzuela i Jorge González. També hi participaran el campió d'Espanya i mestre sub-18 FIDE, Gerard Ayats, del CE Barcelona, i la campiona estatal sub-12, Aramí Lobo, del CE Llinars.