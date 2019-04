L'Atlètic compleix i obliga el Barça a superar el Llevant si vol guanyar la Lliga

L'Atlètic de Madrid ha aconseguit allargar el desenllaç de Laliga Santander després de batre aquest dissabte al Real Valladolid (1-0), partit resolt amb un gol en pròpia porta del central visitant Joaquim i en el qual els locals s'han agafat a Jan Oblak ja una polèmica decisió del VAR per complicar el futur del seu rival en la màxima categoria.

Necessitava sumar l'Atlètic el seu quart triomf consecutiu per obligar el Barcelona a imposar-se al Llevant si volia proclamar-se campió i ho va aconseguir en un partit pobre amb suspens fins als instants finals, ja que el Valladolid va reclamar un penal per mà d'Arias al minut 86.

Melero López es va acostar a la banda per comprovar la jugada a la pantalla i no va veure infracció punible, liquidant així la penúltima opció dels visitants, que van fer mèrits per puntuar. Oblak s'encarregaria després de posar el colofó.