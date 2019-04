L'Atlètic vol ajornar unes hores la festa blaugrana, i duel europeu a Bilbao

L'Atlètic de Madrid vol fer avui un altre pas per allargar l'inevitable, el títol de lliga del Barça. Com ha fet en els darrers partits, provarà de vèncer el Valladolid perquè l'equip de Valverde hagi de superar el Llevant a la nit. Si perdés, ja no caldria aquest resultat al Camp Nou. Els matalassers tindran al davant un rival que s'hi juga molt més, un Valladolid que va sortir del descens dimarts guanyant el Girona, però que només és un punt damunt de la zona que condueix a la Lliga 123. Els castellans tindran la baixa del central Kiko Olivas, i els locals, la de Giménez.

Abans, a Bilbao, l'Athletic intentarà allunyar l'Alabès definitivament en la lluita pel setè lloc. Per la seva banda, el Celta, que és dos punts per damunt del descens, visita un Leganés que ha d'acabar de lligar la permanència.