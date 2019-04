L'Efes cau al Palau i hi haurà cinquè partit, dimecres a Istanbul

El Barça Lassa es va imposar ahir a l'Efes i va igualar (2-2) el seu play-off per accedir a la final. Això provoca que el proper dimecres hi hagi el cinquè i definitiu partit, al

Sinan Erdem Dome d'Istanbul. Els blaugrana no es classifiquen per a la fase final de l'Eurolliga des del 2014 i no la guanyen des del 2010, a París.

L'equip de Pesic es va refer ahir de la clara derrota en el partit de dimecres passat al Palau, quan va caure derrotat per 68-102. També va tenir paciència per reaccionar després d'un mal primer quart en el qual va arribar a anar deu punts darrere. Un triple anotat per Chris Singleton (15-22) quan tot just finalitzava el primer quart va animar els catalans, que van poder arribar al descans perdent per tan sols dos punts (36-38).

La clau va ser un tercer període molt complet dels blaugrana, i un parcial de 27-12 que va trencar del tot la resistència dels turcs. Els 19 punts de Kyle Kuric van ser molt importants per al Barça Lassa.



El CSKA elimina el Baskonia

No podrà exercir com a amfitrió el Kirolbet Baskonia en la final four que tindrà lloc a Vitòria. Anit, els de Velimir Perasovic van cedir en el quart partit amb el CSKA per un resultat de 83-92 i amb Nando de Colo (27 punts) destacat.

En el darrer quart, a partir d'un 76-72, el Baskonia rebia el parcial de 0-15 en contra que va deixar-lo sense esperances i va posar el 3-1 en l'eliminatòria. Pels locals va ser Poirier (21) el màxim anotador. El CSKA serà rival del Madrid en una semifinal de la final four.