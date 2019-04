La Legion Race arriba aquest cap de setmana a Oller del Mas

La finca bagenca Oller del Mas és l'escenari de la cursa d'obstacles Legion Race. És una competició que es pot córrer en solitari o per equips. Hi haurà tres distàncies: la Fast 6 k (en què cal superar 20 obstacles), la Soldier 10 k (que en té 25) i la Combatant 14 k, que és la més llarga, amb 30 obstacles en el camí dels participants.

La jornada d'avui comença a les 10 del matí i diumenge hi ha les proves de màxim nivell. A les 9.30 es farà la Soldier 10 k, que serà de classificació per a l'estatal i també per a l'europeu. La cursa Fast 6 k es posarà en marxa a les 11 hores i la Combatant 14 k, en la categoria d'elit, a partir de les 12.15. Quan ja hagin finalitzat totes les proves, cap a les 13.30 hores, es farà el lliurament de premis en totes les categories establertes.

Per a més informació, podeu entrar al web de la prova a www.legionrace.com, on hi podeu trobar tots els detalls sobre les categories i els obstacles que cal superar en el recorregut.