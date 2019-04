L'equip blaugrana ensopega amb els amfitrions i queda fora del torneig

El Barça Lassa de futbol sala va tornar a caure a les semifinals de la Lliga de Campions, tal com va succeir la temporada passada. Si aleshores va ser el Movistar Inter qui el va apartar de la final, ahir va ser el conjunt amfitrió de la final a quatre, el Kairat Almaty, qui va derrotar el conjunt d'Andreu Plaza per 2-5. Tayebi i Taynan van avançar els kazakhs i Lennon va fer el tercer. En un final embogit, Sergio Lozano i Dyego van marcar pels blaugrana, però Gomes i Junior van establir el resultat final. Els blaugrana jugaran pel tercer lloc contra el Movistar Inter, precisament, que va perdre l'altra semifinal davant de l'Sporting de Lisboa per 5-3.