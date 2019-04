L'Igualada no pot fer res per evitar que el Barça guanyi la lliga

El Barça Lassa va triar el pavelló de les Comes per aconseguir el seu trentè títol de lliga. Només faltava per saber quan seria campió l'equip d'Edu Castro, abans no afronti la final a quatre de la Lliga Europea, i va ser ahir, en un partit en què els gols d'Ignacio Alabart en moments decisius, sobretot els dos primers, van ajudar a vèncer la resistència d'un Igualada Rigat que va creure que podia entrar en el partit fins als darrers cinc minuts de l'enfrontament.

A l'inici, el partit va ser presidit per la igualtat, però una rematada del portuguès João Rodrigues als nou minuts d'enfrontament va obrir les hostilitats. Sis minuts més tard, Alabart inaugurava el seu caseller particular en un duel en què no hi va haver gaires faltes i, per tant, cap llançament directe. Tot i que Ton Baliu va posar només un gol de diferència tot seguit, la reacció blaugrana no es va fer esperar i Alabart, amb el seu segon gol, va tornar a distanciar el seu equip.

A la segona part, l'Igualada va buscar el gol que el fes confiar en la remuntada, però en el tram final Pau Bargalló va fer el quart per al seu equip, que va significar l'inici de la festa. Alabart va rematar el partit amb un hat-trick.