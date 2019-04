El Manresa Futbol Sala visita el pavelló d'un Canet convertit en matagegants

Després d'una altra aturada de la competició, en aquest cas pel parèntesi de Setmana Santa, avui es reprèn la competició a Segona B i el Manresa FS disputarà, a la pista del Canet, un partit atractiu. Els locals fa poques setmanes es trobaven en perill de descens i han aixecat el vol amb dos resultats del tot sorprenents amb uns rivals de la zona alta. Els maresmencs són irregulars, capaços de perdre en la seva pista amb advesaris directes per a la salvació com són l'Industrias B i el Cerdanyola, i poc després guanyar a Mataró i al CCR Castelldefels. Com a local, dels 12 partits jugats n'ha guanyat 8 fins ara, i n'ha perdut 4. Actualment és desè a la taula, amb 32 punts, amb 10 partits guanyats, 2 empatats i 13 de perduts. Al Pujolet va sortir derrotat per 11- 1.

De cara al partit d'avui, l'equip bagenc continua amb la plantilla curta. D'aquí al final de lliga té un parell de sortides complicades, a Canet i Lleida. Dimecres rebrà el Segorb, després sumarà els punts de Terrassa (l'equip està fora de la competició) i l'últim dia acabarà a casa amb la Unión, lluitant per a la plaça de Copa. Cal recordar que el tècnic Paco Cachinero ja ha fet saber que no continuarà.