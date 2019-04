El Monbus Igualada es juga ser a la final a quatre, a Martorell

El Monbus Igualada es jugarà aquesta tarda ser a la final a quatre del grup C de la Lliga EBA. En una darrera jornada unificada avui a les 19 h, els anoiencs visitaran la pista del Martorell, en un duel entre dos equips de les nostres comarques. En cas de victòria, els igualadins es classificarien per a la fase final, que tindrà lloc el cap de setmana del 4 i 5 de maig a Lleida. Si perden, haurien d'esperar una derrota del Quart a la pista de l'Anagan Olivar aragonès. L'altre equip de casa nostra, un Tenea Esparreguera que ja no s'hi juga res, rebrà al pavelló Ramon Martí el campió del grup C-A de la competició, l'Ibersol Tarragona.