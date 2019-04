Murphy no s'ha entrenat en tota la setmana i podria entrar Del Águila

L'entrada a la convocatòria de l'ala-pivot andalús Paco del Águila podria ser la novetat del Baxi Manresa, juntament amb la incorporació del base Sergi Garcia, de cara al partit que el conjunt manresà disputarà demà contra l'UCAM Múrcia. La baixa del finlandès Erik Murphy, a qui encara s'han d'acabar de fer proves per determinar que té una fascitis plantar i que ja no va jugar a Las Palmas, pot obrir les portes a l'exjugador del planter del Reial Madrid, que ja va disputar dos partits aquesta temporada, a Andorra i contra l'Unicaja. Després, es va lesionar una mà i, posteriorment, un bessó, motiu pel qual va haver de ser operat i s'ha estat uns quatre mesos de baixa.

Ahir, Joan Peñarroya va admetre que l'ala-pivot «encara no s'ha entrenat amb l'equip aquesta setmana, no acaba de fer net». De tota manera, pot ser que entri a la convocatòria. Si no fos així, Del Águila tindria una opció d'entrar, tot i que el tècnic egarenc va matisar que «fa només una setmana i mitja que s'entrena amb nosaltres [de fet, ja ha jugat amb el Barberà, l'equip vinculat] i no es troba en el seu millor moment de forma. De tota manera, pot ser una opció, que torni a la convocatòria».

En cas que Murphy no hi entrés, Peñarroya hauria de basar-se en el mateix joc interior que a Las Palmas. Allà, l'únic quatre, Zubcic, va disputar 34 minuts i, quan va descansar, el va rellevar Yankuba Sima, que va estar-se sis minuts a la pista. De tota manera, el gironí es mou millor com a cinc, posició que ara mateix està ben coberta per Lalanne i Sakho.