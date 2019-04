Nadal avança i Thiem l'espera a les semifinals

Rafa Nadal, que després del partit va assegurar que està disputant un Godó «de menys a més», va derrotar ahir el sorprenent alemany Jan-Lennard Struff per un doble 7-5 i va avançar a les semifinals del torneig Comte de Godó de tennis, que vol guanyar per dotzena vegada. El manacorí, que va mostrar, segons ell, «una actitud positiva contra un rival que estava jugant bé», s'enfrontarà ara al cap de sèrie número 3, l'austríac Dominic Thiem, que va haver de treballar fort per derrotar l'argentí Guido Pella per 7-5 i 6-2.

Pel que fa a l'altra semifinal, també es preveu disputada. Enfrontarà el japonès Kei Nishikori, cap de sèrie número 4 i doble guanyador a Barcelona, amb el rus Daniil Medvédev. El nipó va superar el canari Roberto Carballés per 6-4 i 7-5 després que el rus es desfés d'una altra de les sen- sacions, el xilè Nicolás Jarry, per 6-3 i 6-4.