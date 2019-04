El Cadí intenta retenir Andrea Vilaró, temptada per jugar al Perfumerías

L'excel·lent temporada d'Andrea Vilaró, erigint-se com a líder gairebé indiscutible de l'històric Cadí la Seu, no ha passat desapercebuda per ningú. Tant que ara mateix té sobre la taula, com a mínim, dues ofertes per al proper curs. Òbviament, el Sedis Bàsquet li ha ofert la renovació amb un increment notable, sempre dins les possibilitats del club urgellenc, de la fitxa. I amb el compromís de poder jugar l'Eurocup amb el club de la Seu, el mateix esquer amb el qual pretén lligar l'esquelet nacional. Començant pel mateix Bernat Canut, que és el primer que té la intenció de continuar a casa. L'altra proposta li arriba a l'escorta barcelonina des de Salamanca: el Perfumerías Avenida ha trucat a la porta de Vilaró per incorporar-la al seu joc exterior.

Jugant més de 28 minuts per partit, anotant més d'11 punts, capturant de mitjana cinc rebots, donant gairebé quatre assistències per matx i obtenint 14 crèdits de valoració, Andrea Vilaró ha estat pedra angular i una de les grans responsables del tercer lloc aconseguit a la Seu. Sobre ella, en gran mesura, hauria de girar el projecte del Cadí, de l'EuroCadí, per a la propera temporada. Sobre ella i sobre Georgina Bahí i Yurena Díaz, sense desmerèixer la resta de jugadores nacionals a les quals, a totes, s'ha ofert la renovació (excepte, benentès, Irati Etxarri, que tenia dos anys de contracte i, per tant, si no hi ha daltabaixos durant un llarg estiu difícil de preveure, continuarà a la Seu de ben segur).

Mentre damunt el parquet es lluitava en el play-off per mirar, com a mínim, de fer difícil l'accés de l'Uni Girona a la final, als despatxos del Palau Municipal d'Esports de la Seu s'hi ha estat fent molta feina. De fet, poc després de la disputa de la Copa de la Reina i amb la classificació per al play-off ja garantida es va començar a sondejar les jugadores en vista a la propera temporada. El Sedis Bàsquet ha plantejat una renovació amb millora de condicions –cadascuna les seves– a les esmentades Vilaró, Bahí i Díaz. També a Ariadna Pujol, de qui es valora moltíssim l'evolució que ha experimentat aquest curs que per al Cadí acaba de finalitzar.

El rol que tindria a la Seu una jugadora que apunta com a mínim a preselecció espanyola seria molt més rellevant que el que tindria a Salamanca. La nòmina que li pot transferir al banc el conjunt castellà i les perspectives esportives en global que li planteja el Perfumerías estan a anys llum del que és evident que hi ha a l'Alt Urgell. El club farà un esforç en tots els àmbits respecte de Vilaró i totes les jugadores que pretén. Però ni es tornarà boig ni trencarà la guardiola més del que sigui necessari. El discurs de Vilaró damunt el parquet després de perdre contra el Girona, en alguns sectors del club, s'interpreta com un precomiat.