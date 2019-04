Un Delteco en bona forma ja dorm fora del descens

El Delteco Gipuzkoa va sumar la novena victòria de la temporada, sisena en els darrers dos mesos, davant d'un Monbus Obradoiro que va anar a remolc durant tot l'enfrontament.

El conjunt basc va sortir adormit i els gallecs ho van aprofitar per col·locar-se amb set punts d'avantatge i amb opcions de trencar el marcador i posar nerviosos els locals. El Delteco va saber reaccionar, amb un Sekulic amo i senyor de la zona defensiva i amb Dani Pérez dirigint i anotant per capgirar el resultat abans del primer període. En el segon quart, ambdós equips van estar més anivellats i no va ser fins als darrers minuts de la primera meitat quan va aparèixer Nevels per obrir forat al descans, 44-36.

Els gallecs necessitaven sortir inspirats dels vestidors per no deixar escapar les seves opcions a la complicada pista de Sant Sebastià, i Brodziansky va aguantar el conjunt visitant quan més apretaven els locals. El quintet de Sergio Valdeolmillos va arribar a tenir una diferència de 10 punts d'avantatge, però abans de finalitzar el tercer quart una cistella de Navar-ro i un triple de De Zeeuw van encarrilar la millora dels visitants per arribar amb l'esperança viva en el darrer període, 66-61.

Els locals, guiats per Dani Pérez i Sekulic, van tornar a eixamplar les distàncies a falta de cinc minuts del final. Llovet va posar-se l'equip a l'esquena per intentar un últim esforç de remuntar, però el Delteco va mostrar-se molt solvent i va gestionar a la perfecció els últims minuts per endur-se un merescut triomf a casa.