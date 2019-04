El Gran Canària allunya el descens i deixa l'Estudiantes en mala situació

L'Herbalife Gran Canària va aprofitar l'encert dels seus homes exteriors, sobretot de Marcus Eriksson, a la segona part per der-rotar un Movistar Estudiantes que es podria situar en problemes classificatoris al tram final de lliga. El conjunt de Pedro Martínez es va mantenir amb poc desavantatge als dos primers quarts, però un parcial favorable en el tercer període va donar una diferència favorable als insulars, que ja van poder gestionar bé el partit als darrers deu minuts per endur-se una victòria cabdal per a la salvació.