L'Igualada es manté viu amb un gol al darrer sospir

Les Comes va ser l'escenari d'un partit en què els dos equips tenien la necessitat de vèncer per seguir optant als seus respectius objectius. Els blaus per seguir en els llocs capdavanters de la classificació, i les Borges Blanques, per la salvació. Els de les Garrigues sabien que els tres punts eren imprescindibles. Però els igualadins no estaven disposats a posar-ho senzill. D'aquí la màxima igualtat durant gran part del partit.

La primera part va ser molt travada i cap dels dos equips va aconseguir imposar la seva filosofia de joc. Tan sols una ocasió clara per banda, que els porters van saber neutralitzar per deixar el marcador amb el número inicial. Es va arribar al descans amb empat a zero i amb la sensació que la segona meitat seria molt més vibrant. I així va ser. Només començar la segona part va aribar el gol de Nil Pradas, que va esperonar els jugadors locals. Amb aquesta dinàmica, els jugadors de Moha van tenir diverses ocasions per eixamplar el marcador.

No obstant, el matx va continuar viu, i això ho van aprofitar els visitants per empatar el marcador, a falta de deu minuts. En uns últims minuts molt descontrolats, Martí Just va fer un xut al pal que hauria pogut ser el gol de la victòria. Faltava esperar al darrer instant, quan, en una pilota penjada, un jugador visitant va pentinar la pilota per marcar-se un gol en pròpia porteria.

Amb el triomf, el CF Igualada suma 52 punts i estreny la classificació per la part alta. La setmana vinent, els jugadors igualadins visitaran el camp del Viladecans, el líder actual de la categoria.