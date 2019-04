El Madrid en té prou amb un bon tercer quart per vèncer el Breogán

El Reial Madrid es va prendre amb calma la visita d'un Breogán necessitat, després de classificar-se per a la final a quatre europea, i en va tenir prou amb un gran parcial favorable en el tercer període per superar els gallecs, que gua-nyaven per set punts a la mitja part. El conjunt gallec, amb els punts de Redivo i McCallum, va creure que podia repetir el triomf aconseguit a casa en la primera volta, però entre Rudy i Campazzo el van fer aterrar a la realitat, tot i que va maquillar el resultat al final.