Un mal darrer quart deixa el Catalana Occident sense bitllet per a l'estatal

El Catalana Occident Manresa va caure derrotat davant el Tor-rons Vicens l'Hospitalet en el partit pel tercer i quart lloc del campionat de Catalunya júnior Preferent (60-54), que es va disputar al pavelló de Sant Fruitós de Bages. D'aquesta manera, els manresans es van quedar sense el bitllet per al campionat d'Espanya de la categoria, que se celebrarà del diumenge 5 al dissabte 11 de maig a Utebo i Saragossa, amb la presència catalana del Barça, del Joventut i de l'Hospitalet.

En el primer quart no hi va haver un dominador clar i les dues formacions van protagonitzar un intercanvi de cops. Els jugadors dirigits per Josep Riera van tenir molts problemes per controlar el rebot defensiu i el rival ho aprofitava per anotar en segones opcions. Tot i aquest punt negatiu, els bagencs van tancar el període inicial amb dos punts d'avantatge (10-12). En el segon, el Catalana Occident va estar més encertat en el llançament i va aconseguir obrir un petit forat en l'electrònic, que a la mitja part de l'enfrontament reflectia un resultat de 21-30 gràcies a un triple sobre la botzina de Peñarroya. Els manresans anaven cap als vestidors amb bones sensacions.

La segona meitat va començar igual que la primera, amb més intercanvi de cops. Els joves jugadors de l'Hospitalet de Llobregat van sortir disposats a capgirar el marcador i, gràcies a un joc més elaborat i ràpid, es van poder acostar a només quatre punts al final del tercer quart (40-44). Per tant, el tercer lloc i el bitllet per a l'estatal s'havia de decidir en els darrers deu minuts.

En aquests, l'equip del Barcelonès va sortir més endollat i va aconseguir clavar un parcial de 9-0 per donar la volta a l'electrònic i obtenir cinc punts de renda (49-44). Els bagencs van pagar car alguns errors en la darrera passada, però es van saber refer ràpidament i van tornar a agafar el comandament del duel. En el frec a frec final, Mayo va anotar un triple decisiu, ja que va posar l'Hospitalet quatre punts per davant (57-53). El Catalana Occident, que ja no podia disposar d'un David Efambé (un dels millors de l'equip ahir) eliminat per faltes personals, encara tenia alguna opció de remuntada, però dos rebots ofensius del rival després de tir lliure el va acabar condemnant a una dura derrota que posa fi a la seva temporada.