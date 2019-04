El Manresa FS consolida el segon lloc amb una golejada a casa del FS Canet

La implicació i la seriositat amb què tots els jugadors del Manresa FS van afrontar el difícil desplaçament a la pista del Canet i els tres gols signats per Asis Boukhress van possibilitar la victòria per golejada dels de Paco Cachinero al Maresme. El FS Canet, tot i ocupar la desena posició a la classificació, només té un marge de tres punts amb el primer equip situat en zona de descens, el Futsal Barceloneta, i en les últimes jornades ha assolit resultats de mèrit com a locals, com el triomf sobre el campió CCR Castelldefels.

Els manresans van exhibir rigor tàctic des de l'inici del partit i van acaparar la possessió de la pilota amb l'aquiescència dels maresmencs, que van optar per armar-se defensivament a la pròpia pista i per confiar en els contraatacs com a eina ofensiva.

Una rematada amb el segell característic d'Asis Boukhress i una jugada d'estratègia col·lectiva culminada pel mateix jugador van situar el 0 a 2 a l'electrònic quan tot just s'havien jugat set minuts. Els blanc-i-vermells van dominar la resta del primer període, però van malbaratar les ocasions per sentenciar de què van disposar.

Al minut 2 de la represa, el local Raúl va aprofitar una pèrdua de pilota dels bagencs per reduir la diferència a la mínima expressió (1 a 2). Els manresans, però, no es van neguitejar i la relativa incertesa es va diluir amb el tercer gol d'Asis Boukhress. Tres minuts després, el juvenil Guillem Botines va culminar un contracop trenat amb mestria per ampliar l'avantatge visitant. La resposta dels maresmencs, jugar amb cinc jugadors, els va abocar a encaixar la golejada. El proper dimecres, el Manresa FS rebrà al FS Sogorb al pavelló del Pujolet (18 hores).